Elazığ'da hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor - Son Dakika

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Elazığ'da hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Elazığ'da deprem sonrası başlatılan hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:58 Kaynak: DHA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Elazığ'da deprem sonrası başlatılan hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor.
Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum
bugün Mustafapaşa
Mahallesi'nde yıkım çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.
Bakanlık tarafından Sürsürü ve Mustafapaşa Mahalle'lerindeki hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor.
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