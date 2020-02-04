Elazığ'da hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor - Son Dakika

Elazığ'da hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Elazığ'da deprem sonrası başlatılan hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor.

Elazığ'da hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Elazığ'da deprem sonrası başlatılan hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor.

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkım çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Bakanlık tarafından Sürsürü ve Mustafapaşa Mahalle'lerindeki hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor.


Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:58 Kaynak: DHA
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