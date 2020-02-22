Elazığ'da hasarlı 602, kentsel dönüşüm kapsamında da 318 binanın yıkımı yapıldı - Son Dakika

Depremin yaşandığı Elazığ'da hasar gören 602, kentsel dönüşüm kapsamında 318 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Elazığ'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı kentte elektrik, su ve doğalgaz hattı kesilen binaya tebligat yapıştırılıyor.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınan binanın yıkımı Bakanlık Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda iş makineleri ile yapılıyor.

Elazığ'da Bakanlıkça toplam 602 hasarlı binanın yıkımı tamamlandı. Ağır hasarlı 3 cami ve bir minarenin de yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkılan binaların yüzde 10'u az hasarlı, yüzde 25'i orta hasarlı ve yüzde 65'i ağır hasarlı.

Abdullah Paşa, Mustafa Paşa ve Karşıyaka mahalleri ise en çok yıkımın yapıldığı mahalleler arasında yer alıyor.

Elazığ merkez ilçeleri ve köylerde de yıkım çalışmaları sürüyor.

Hasar tespit sonucuna göre, ağır hasarlı 7 bin 734, orta hasarlı bin 465 ve acil yıkılacak 568 hasarlı binanın da etap etap yıkılacağı belirtildi.

Ekiplerce yıkılan 264 binanın enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

Hasarlı binalarda itiraz süreci sonrasında verilecek karar ile güvenli olmayan binalar İl Özel İdaresi ve Belediye ekiplerince yıkılacak.

Bakanlık Elazığ'da kentsel dönüşüm alanları içerisinde yer alan ağır hasarlı binalarda ve deprem performansı göstermeyen binalarda da yıkıma devam ediyor. Bu kapsamda ilde 318 binanın da yıkımı yapıldı.