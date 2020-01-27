Elazığ'da hasarlı binada yıkım çalışmaları başladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da hasarlı binada yıkım çalışmaları başladı - Son Dakika

Elazığ'da hasarlı binada yıkım çalışmaları başladı

6 saat önce

Elazığ'daki 6.8'lik depremin ardından çökme riski bulunan bir binanın dev vinç ve kepçelerle yıkımına başlandı.

Elazığ'da hasarlı binada yıkım çalışmaları başladı, System.String[]

Elazığ'daki 6.8'lik depremin ardından çökme riski bulunan bir binanın dev vinç ve kepçelerle yıkımına başlandı.


Cuma akşamı saat 20.55'te meydana gelen depremin ardından Elazığ'da birçok binada hasar oluştu 41 kişi hayatını kaybetti. Merkez'de bulunan İcadiye Mahallesi'ndeki 27 yıllık binada yıkılma tehlikesi meydana geldi. Zemin ve dükkanlarla 8 kat olan bina boşaltılıp mühürlendi. Binanın çevresinde akşam saatlerinde ekipler güvenlik tedbiri aldı. Bina, dev vinç ve kepçe yardımı ile kontrollü olarak yıkılmaya başlandı. Yıkım çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:08 Kaynak: İHA
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