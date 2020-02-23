Elazığ'da hasarlı yapılarla ilgili itiraz sayısı 11 bin 905 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da hasarlı yapılarla ilgili itiraz sayısı 11 bin 905 oldu - Son Dakika

Elazığ'da hasarlı yapılarla ilgili itiraz sayısı 11 bin 905 oldu

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri çeşitli derecede hasar görenler için başlatılan itiraz sürecinde sayı 11 bin 905'e ulaştı.

Elazığ'da hasarlı yapılarla ilgili itiraz sayısı 11 bin 905 oldu, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri çeşitli derecede hasar görenler için başlatılan itiraz sürecinde sayı 11 bin 905'e ulaştı.

24 Ocak'ta meydana gelen depremde Elazığ'da 19 bin 821 bağımsız bölümden oluşan yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapı sayısı 8 bin 519 olarak belirlendi. Yaklaşık bin 450 yapı ise orta hasarlı olarak tespit edildi. Kent genelinde yaraların sarılması için çalışmalar sürürken, hasarlı binalar ile ilgili de itiraz süreci de 6 gün önce başlatıldı. Kent merkezinde bulunan 16 noktada ilan edilerek bir ay sürecek itiraz süreci için başvurular alınmaya başlandı. Yapılan itirazların sayısı 6. günde 11 bin 905'e ulaştı.

Mustafapaşa Mahalle Muhtarı Yusuf Çakmak, mahallesinden itiraz sürecine yoğunluk olduğunu belirterek "Mustafapaşa Mahallesi'nde yüzde 60'ın üzerinde evler yıkılacak. Süreç ve yıkımlar devam ediyor. Bunun ikinci ve üçüncü etapları da var. Ne kadar yıkılacağını tam bilmiyoruz ama yüzde 60'ın üzerinde yıkılacak. Biraz önce bir karar daha geldi 15-20 binanın yıkım kararı geldi. Mustafapaşa Mahallesi'nde itiraz süreci için büyük bir yoğunluk var. Okullar da itiraz ediyorlar, halen itirazlar devam ediyor" dedi.

(Mehmet Hanifi Şahin - Veysel Korkmaz/İHA)

Mustafapaşa, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
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