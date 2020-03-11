Elazığ'da hasarlı yapılarla ilgili itiraz sayısı 21 bin 628 oldu - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri çeşitli derecede hasar görenler için başlatılan itiraz sürecinde sayı 21 bin 628'e ulaştı.



24 Ocak'ta meydana gelen depremde Elazığ'da 19 bin 821 bağımsız bölümden oluşan yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapı sayısı 8 bin 519 olarak belirlendi. Binlerce yapı ise orta ve az hasarlı olarak tespit edildi. Kent genelinde yaraların sarılması için çalışmalar sürerken, hasarlı binalar ile ilgili de itiraz sürecinde sona doğru yaklaşıldı. 17 Mart'ta sona ermesi planlanan itiraz süreciyle ilgili kent merkezi ve ilçelerde bulunan 19 noktaya şuana kadar 21 bin 628 başvuru yapıldı.Yapılan başvuruların sırasıyla uzman ekipler tarafından yeniden incelenerek, nihai kararın verileceği bildirildi. - ELAZIĞ