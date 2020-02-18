Elazığ'da hasarlı yapılarla ilgili itiraz süreci başladı - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri çeşitli derecede hasar görenler için itiraz süreci başladı.



24 Ocak'ta meydana gelen depremde 19 bin 821 bağımsız bölümden oluşan yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapı sayısı 8 bin 519 olarak belirlendi. Yaklaşık bin 600 yapı ise orta hasarlı olarak tespit edildi. Kent genelinde yaraların sarılması için çalışmalar sürürken, hasarlı binalar ile ilgili de itiraz süreci başlatıldı. Kent merkezinde bulunan 15 okul ilan edilerek bir ay sürecek itiraz süreci için başvurular alınmaya başlandı. Belirlenen diğer okullarda olduğu gibi Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de itiraza gelenler olmaya başladı. Okulda oluşturulan birimle depremzede ailelerin başvuruları alınıp, incelenmek üzere kayda geçirilmeye başlandı.



Süreçle ilgili bilgi veren Okul Müdürü Ramazan Doğan, "Deprem sonucunda birçok vatandaşımızın evinde orta hasar ağır hasar ve az hasar oluştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkiler evlerde incelemelerde bulundular. Muhtarlıkta askıya çıkan evler 17 Şubat itibari ile çıkan sonuçlara itiraz etmek isteyen vatandaşlarımız Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde itirazda bulunabilirler. Bir aylık bir süremiz var. Bu süre zarfında okulumuz bu başvurulara açıktır. Tüm vatandaşlarımızın hizmetindedir. İlimizde hasar görmüş tüm vatandaşlarımız adres fark etmeksizin okulumuza başvuru yapabilirler" dedi. - ELAZIĞ