Elazığ'da hasarlı yapılarla ilgili itiraz süreci başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da hasarlı yapılarla ilgili itiraz süreci başladı - Son Dakika

Elazığ'da hasarlı yapılarla ilgili itiraz süreci başladı

7 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri çeşitli derecede hasar görenler için itiraz süreci başladı.

Elazığ'da hasarlı yapılarla ilgili itiraz süreci başladı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri çeşitli derecede hasar görenler için itiraz süreci başladı.

24 Ocak'ta meydana gelen depremde 19 bin 821 bağımsız bölümden oluşan yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapı sayısı 8 bin 519 olarak belirlendi. Yaklaşık bin 600 yapı ise orta hasarlı olarak tespit edildi. Kent genelinde yaraların sarılması için çalışmalar sürürken, hasarlı binalar ile ilgili de itiraz süreci başlatıldı. Kent merkezinde bulunan 15 okul ilan edilerek bir ay sürecek itiraz süreci için başvurular alınmaya başlandı. Belirlenen diğer okullarda olduğu gibi Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de itiraza gelenler olmaya başladı. Okulda oluşturulan birimle depremzede ailelerin başvuruları alınıp, incelenmek üzere kayda geçirilmeye başlandı.

Süreçle ilgili bilgi veren Okul Müdürü Ramazan Doğan, "Deprem sonucunda birçok vatandaşımızın evinde orta hasar ağır hasar ve az hasar oluştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkiler evlerde incelemelerde bulundular. Muhtarlıkta askıya çıkan evler 17 Şubat itibari ile çıkan sonuçlara itiraz etmek isteyen vatandaşlarımız Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde itirazda bulunabilirler. Bir aylık bir süremiz var. Bu süre zarfında okulumuz bu başvurulara açıktır. Tüm vatandaşlarımızın hizmetindedir. İlimizde hasar görmüş tüm vatandaşlarımız adres fark etmeksizin okulumuza başvuru yapabilirler" dedi.

(İHA)

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da bir özel okul iflas edince öğrenciler mağdur oldu
6 yıl sonra karşılaştığı arkadaşıyla önce tokalaştı, arasının bozuk olduğu aklına gelince yumrukla saldırdı İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'de depremler devam edecektir

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 00:44:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da hasarlı yapılarla ilgili itiraz süreci başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]