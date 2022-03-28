Elazığ'da hasta ve hasta yakınlarının yaptığı el işi ürünler görücüye çıktı - Son Dakika

Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde açılan sergide, hasta ve hasta yakınları, yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri sergiledi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen proje kapsamında, Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınlarına yönelik el sanatları kursları açıldı.

Hasta ve hasta yakınlarının boş vakitlerini daha etkin değerlendirmelerini sağlamak, moral ve motivasyonlarını artırmak ve onlara sosyal destek sağlamak amacıyla açılan kurslarda yapılan ürünler, hastanede açılan sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, serginin açılışındaki konuşmasında, Halk Eğitim Merkezleri tarafından açılan kursların topluma büyük fayda sağladığını belirtti.

Bu tür kursların daha da yaygınlaştırılmasının önemine işaret eden Demirbağ, "Sergiyi ilgiyle gezdik, hakikaten birbirinden güzel el işleri yapılmış. Hasta ve hasta yakınları bu kurslar sayesinde güzel vakit geçiriyor. Ayrıca açılan sergi hastanemize renk katmış." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar ise hayata geçirilen projeyle sağlık birimlerinde hasta ve hasta yakınlarına yönelik kurslar planladıklarını dile getirdi.

Hastanede 6'sı el sanatları olmak üzere 9 kurs açtıklarını aktaran Tabar, "Bu kursları vatandaşlarımızın el becerilerini geliştirmek, boş zamanlarını değerlendirmek ve sosyal destek sağlamak amacıyla açmaktayız. Tüm hasta ve hasta yakınları ile mesai saatleri dışında hastane çalışanlarını da kurslarımıza bekliyoruz." diye konuştu.