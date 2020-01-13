Elazığ'da hasta yakını süsü verip, hasta yakınlarını soyan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da hasta yakını süsü verip, hasta yakınlarını soyan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da hasta yakını süsü verip, hasta yakınlarını soyan şüpheli yakalandı

20 dakika önce

Elazığ'da bir hastanede kendisine hasta yakını süsü verip, 3 hasta yakınından 2 cep telefonu ile bir cüzdan çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Elazığ'da hasta yakını süsü verip, hasta yakınlarını soyan şüpheli yakalandı, System.String[]

Elazığ'da bir hastanede kendisine hasta yakını süsü verip, 3 hasta yakınından 2 cep telefonu ile bir cüzdan çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Hastanesinde 3 hasta yakınının kliniğe ve mescidinde şarja bıraktığı 2 cep telefonu ile dolaptan bir cüzdanı çalındı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada şüphelinin F.A. olduğu belirlendi. Şüphelinin eşkal bilgilerinden kimliğine ulaşan polis, şahsı yakaladı.


Kendisini hasta yakını olarak tanıttığı ortaya çıkan şüpheli emniyete götürülerek ifadesi alındı. İfade sonrası "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:59 Kaynak: İHA
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