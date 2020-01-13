Elazığ'da hasta yakınlarından "Kültür Şehri Harput" sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da hasta yakınlarından 'Kültür Şehri Harput' sergisi - Son Dakika

Elazığ'da hasta yakınlarından "Kültür Şehri Harput" sergisi

6 saat önce

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gören hastaların yakınlarının katıldığı kursta el emekleriyle yapılan resim ve el işi gibi ürünler "Kültür Şehri Harput" ismiyle sergilenmeye başladı.

Elazığ'da hasta yakınlarından

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gören hastaların yakınlarının katıldığı kursta el emekleriyle yapılan resim ve el işi gibi ürünler "Kültür Şehri Harput" ismiyle sergilenmeye başladı.


Halk Eğitim Merkezi tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesinde hasta yakınlarına yönelik açılan kursta bir birinden farklı resim ve el işleri hazırlandı. El emeğiyle hazırlanan ürünler için 'Kültür Şehri Harput' sergisi düzenlendi. Hastanenin palyatif ünitesinde tedavi gören 24 hasta yakınının 64 eserinden açılan sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Atıcı, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk, çok sayıda hastane personeli ve hasta yakını katıldı.


Hastanenin palyatif ünitesinde tedavi gören hasta yakınlarının bu ürünleri yaptıklarını belirten Başhekim Doç. Dr. Savaş Öztürk: "Burada sergilenen ürünlerde hepsinde hasta yakınları, usta öğreticilerimizin hocaların ve hastane çalışanların el emeği göz nuru vardır.Hastanemizde tedavi gören hasta yakınlarımızın sosyal uğraşı olarak bu şekilde sanatla ilgilenmeleri bizi ziyadesi ile mutlu etmektedir" dedi.


Eğitim öğretim yılın ilk sergisini Fethi Sekin Şehir Hastanesinde açtıklarını belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Atıcı, "15 usta öğreticimiz ile müzik, el sanatları, giyim ve spor dallarında hizmet vermekteyiz. Buradaki temel amacımız hastalarımıza ve yakınlarına güzel vakit geçirmelerini sağlamak. Hocalarımız palyatif servisinde kurslarımızı açtı. Tüm halkımızı buraya davet ediyoruz. Burada gezerek ürünlerimizi satışa da sunmaktayız. Hastanede şehir içi ve dışında gelenler olduğu için bir maddi katkıda sağlamak amacıyla bunu düzenledik" diye konuştu.


Palyatif servisinde annesine baktığını aktaran Melisa Baykuş, hastaları ve kendileri için güzel bir uğraş olduğunu kaydetti. - ELAZIĞ

Fethi Sekin, Elazığ, Harput, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:28 Kaynak: İHA
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