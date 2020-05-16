Elazığ'da hastaneye gitmemekte direnen koronavirüs şüphesi bulunan kişiyi polis ikna etti - Son Dakika

Olay yerine koruyucu kıyafetle gelen sağlık ekiplerinin hastaneye götürmek istediği M.E, üzerinden çıkardığı kesici aletle kendisine zarar vererek direndi.

Sarayatik Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, kimlik sorgulamasını yaptıkları M.E'nin Kovid-19 belirtileri gösterdiğini fark etti. Ekipler, M.E'yi kontrol altında tutarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Elazığ 'da hastaneye gitmemek için direnen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi bulunan kişi polis ekiplerince ikna edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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