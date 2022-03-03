Elazığ'da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi

03.03.2022 21:33

Elazığ'da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldiELAZIĞ Elazığ'da bilinmeyen bir nedenden dolayı rahatsızlanarak hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi.

Elazığ'da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi

ELAZIĞ Elazığ'da bilinmeyen bir nedenden dolayı rahatsızlanarak hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi.

Olay, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesinde bulunan Şehit Cuma Dağ Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencilerde bir anda karın ağrısı, mide bulantısı ve öksürük şikayetleriyle görüldü. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. İlk olarak 50 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. En son olarak da 32 öğrencinin daha rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada ise "İlimiz merkezinde bulunan Şehit Cuma Dağ Ortaokulunda, gaz zehirlenmesi ihbarı alınması üzerine, Sağlık, AFAD ve emniyet ekibi ile birlikte Doğalgaz dağıtım şirketi personelleri süratle okula intikal etmiş olup ilgili birimlerce yapılan kontrollerde herhangi bir gaz kaçağı tespit edilememiştir. 70 öğrencimiz, boğazlarında yanma şikayeti üzerine ilgili sağlık kuruluşlarına süratle sevk edilmiştir. Sağlık kuruluşlarımızda ilk muayeneleri gerçekleştirilen öğrencilerimizde herhangi bir gaz veya gıda zehirlenmesi teşhisi konulmamış olup öğrencilerimiz tedbir amaçlı müşahede altına alınmıştır. Kontrolleri tamamlanan öğrencilerimiz ailelerine teslim edilmiştir. Okulumuzda öğrencilerimizin ve okul personelimizin sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluk tespit edilememiştir" denilmişti.

Elazığ'da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi
Elazığ'da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi
Elazığ'da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi

YORUMLAR
500
Son dakika... 70 ÖĞRENCİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI Son dakika... 70 ÖĞRENCİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI Valilikten açıklama: 'Öğrencilerimize herhangi bir gaz veya gıda zehirlenme teşhisi konulmamıştır' Valilikten açıklama: 'Öğrencilerimize herhangi bir gaz veya gıda zehirlenme teşhisi konulmamıştır' Elazığ'da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi Elazığ'da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi

Elazığ, Şehit, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 21:40:48. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement