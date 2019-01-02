Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Hava Soğudu, Baraj Gölü Dondu

Elazığ'da Hava Soğudu, Baraj Gölü Dondu

1 saat önce

Elazığ'da kar yağışının etkili olmasının ardından son bir haftadır-5 ile-10 derecede arasında hissedilen soğuk hava, Cip Baraj Gölünün büyük bir bölümünü dondurdu.

Elazığ'da Hava Soğudu, Baraj Gölü Dondu, System.String[]
Elazığ'da kar yağışının etkili olmasının ardından son bir haftadır-5 ile-10 derecede arasında hissedilen soğuk hava, Cip Baraj Gölünün büyük bir bölümünü dondurdu.

Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Belirli aralıklarla kar yağışın devam etmesi ve geceleri -10 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Cip Baraj gölünün büyük bir kısmını dondurdu. Bölgede yapılan mesire alanı ve seyir terasları ile yazın ayrı kışın ayrı güzel olan baraj gölü, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Cip Baraj Gölü ve mesire alanın yazın ayrı kışın ayrı güzel olduğunu belirten Özer Yurtsuzoğlu, "Biz buralıyız. Kışın havalar eksi 5-10 dereceye kadar düşüyor. Ancak ona rağmen burası kartpostallık bir mekan. Baraj yer yer donmuş durumda, çözülen yerler var. Hava sıcaklığı bayağı düştü" dedi.

Sıcaklıkların düştüğü dile getiren Efe Emirhan Doğan ise, "Geçen sene hiç kar yağmadı. Bu sene böyle olması güzel oldu. Göl de donunca güzel bir manzara oldu" ifadelerini kullandı.

Öteyandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl için kar yağışının aralıklı olarak devam edeceğini, bugünden itibaren sıcaklıklarda ise 4-6 derecelik artış olacağını bildirdi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:52 Kaynak: İHA

Türkiye, Elazığ, Güncel
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