Elazığ'da havuzda mahsur kalan sansar kurtarıldı - Son Dakika

ELAZIĞ'da, havuzda mahsur kalan sansar, bir vatandaşın uzattığı plastik boru yardımıyla kurtarıldı.

Elazığ'ın Ağın ilçesi Badem Adası mevkinde bulunan sulama havuzundan sesler geldiğini fark eden Necati Yıldız, havuzda bir sansarın mahsur kaldığını gördü.Yıldız, havuz kenarında bulunan plastik boruyu havuza uzattı. Borunun içine giren sansar çekilip, bahçeye bırakıldı. Kısa bir süre boru içinde bekleyen sansar, daha sonra doğal yaşam alanına giderek gözden kayboldu.