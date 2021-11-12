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Elazığ'da hayırsever iş insanından eğitime destek - Son Dakika

Elazığ'da hayırsever iş insanından eğitime destek

12.11.2021 16:36
Elazığ'da hayırsever iş insanından eğitime destek

Elazığ'ın Palu ilçesinde hayırsever iş insanı 2019'da yaptırdığı okula resim ve zeka oyunları atölyesi, bilişim ve satranç sınıfı ile konferans salonu yaptırdı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde hayırsever iş insanı 2019'da yaptırdığı okula resim ve zeka oyunları atölyesi, bilişim ve satranç sınıfı ile konferans salonu yaptırdı.

Esentepe Mahallesinde 2019 yılında adının verildiği 18 derslikli ilkokul yaptıran iş insanı Mehmet Vehbi Bilgin, bununla yetinmeyerek öğrencilerin eğitim ve sosyal olanaklarının arttırılmasına yönelik ihtiyaç duyulan resim ve zeka oyunları atölyesi, bilişim ve satranç sınıfı ile konferans salonu yaptırdı, okuldaki diğer tüm eksiklikleri giderdi.

Mehmet Vehbi Bilgin İlkokulu Müdürü Erdoğan Altan, yaptığı açıklamada, ilçe eğitimine verdikleri destekten dolayı iş insanı Bilgin'e teşekkür etti.

Çocukların ve gençlerin eğitimine yönelik yardımların çok anlamlı olduğunu ifade eden Altan, şunları kaydetti:

"Hayırsever iş insanımız okulu yaptırdıktan sonra okulda ihtiyaç duyulan atölye ve sınıflar ile konferans salonunu da yaptırdı. Yine okulun dış aydınlatması, anasınıfı malzeme ihtiyaçları ile bahçenin ağaçlandırılmasını da sağladı. Ayrıca okulumuzda okuyan öğrencilerden maddi durumu iyi olmayan öğrencilere çeşitli yardımlarda bulunması bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Yapılan bu yardımların herkese örnek olmasını temenni ediyorum."

Elazığ'da hayırsever iş insanından eğitime destek
Elazığ'da hayırsever iş insanından eğitime destek
Elazığ'da hayırsever iş insanından eğitime destek
Elazığ'da hayırsever iş insanından eğitime destek
Elazığ'da hayırsever iş insanından eğitime destek

Mehmet Vehbi, Esentepe, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da hayırsever iş insanından eğitime destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da hayırsever iş insanından eğitime destek - Son Dakika
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