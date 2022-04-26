Elazığ'da hayvan çiftliğinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da hayvan çiftliğinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

26.04.2022 13:38
Elazığ'da hayvan çiftliğinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da kullanılmayan hayvan çiftliğinden hırsızlık yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da kullanılmayan hayvan çiftliğinden hırsızlık yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kent genelinde suç oranlarının en aza indirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu neticede devriye atan ekipler, Keban'ın Nimri köyünde kullanılmayan hayvan çiftliğinden sesler geldiğini fark etti. Çiftliği kontrol eden ekipler, içeride 4 şüphelinin olduğunu şüphelilerin de jandarma ekiplerini görünce kaçtıklarını tespit etti. kaçan şüpheliler, ekipler tarafından 5 kilometre uzakta yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da hayvan çiftliğinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı
Elazığ'da hayvan çiftliğinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

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Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da hayvan çiftliğinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da hayvan çiftliğinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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