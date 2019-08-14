Elazığ'da hayvan satış ve kesim yerleri temizlendi

Elazığ'da kurban satış ve kesim yerleri temizlendi.

Elazığ'da kurban satış ve kesim yerleri temizlendi.



Elazığ Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerinde kurulan kurban satış ve kesim yerleri, bayramın son gününde temizlendi. Vatandaşların daha hijyenik ve rahat bir ortamda kurbanlarını kesebilmeleri için belediye tarafından 15 ayrı noktada kurulmuştu. Bayramın 3'üncü gününe kadar bazı yerlerde satış ve kesim işleri devam etti. Satış ve kesimlerin sorunsuz tamamlanmasıyla birlikte Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri devreye girdi.Ekipler kurban satış ve kesim yerlerini temizleyerek hijyenik hale getirdi. - ELAZIĞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan taraftarın YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu ortaya çıktı

Liverpool ile Chelsea maçı öncesi devriye gezen atlı polisler ilgi odağı oldu

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı

İstanbul'daki UEFA Süper Kupa maçı biletleri karaborsaya düştü! Bazı bilet fiyatları 22 bin TL'yi buldu