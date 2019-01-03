Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Hayvanlar İçin Doğaya 2 Ton Yem Bırakıldı

Elazığ'da Hayvanlar İçin Doğaya 2 Ton Yem Bırakıldı

1 saat önce

ELAZIĞ'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yaban hayvanları için yüksek kesimlere 1 ton buğday ve 1 ton kuru yem bıraktı.

Elazığ'da Hayvanlar İçin Doğaya 2 Ton Yem Bırakıldı, System.String[]
ELAZIĞ'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yaban hayvanları için yüksek kesimlere 1 ton buğday ve 1 ton kuru yem bıraktı.

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının aç kalmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, kent merkezi ile ilçelerdeki yüksek kesimlere yaban hayvanları için 1 ton buğday ve 1 ton kuru yem bıraktı. Yemleme çalışmasının önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:08 Kaynak: DHA

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