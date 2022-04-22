Elazığ'da Hazar Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Hazar Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

22.04.2022 15:03
Elazığ'da Hazar Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otomobilin Hazar Gölü'ne düşmesi sonucu sürücü yaralandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otomobilin Hazar Gölü'ne düşmesi sonucu sürücü yaralandı.

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Ertuğrul Çeçen yönetimindeki 23 FH 853 plakalı otomobil, Sürek köyü yolunda kontrolden çıkarak Hazar Gölü'ne düştü.

Otomobilden çıkan Çeçen, yüzerek kıyıya ulaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Boğulma tehlikesi geçiren Çeçen, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil, dalgıçların bağladığı halat yardımıyla vinçle 8 metre derinlikten çekilerek gölden çıkarıldı.

Elazığ'da Hazar Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Elazığ'da Hazar Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Elazığ'da Hazar Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Elazığ'da Hazar Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Elazığ'da Hazar Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Hazar Gölü, Otomobil, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da Hazar Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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