Elazığ'da suç makinesi 4 zanlı, çaldıkları malzemelerle yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da suç makinesi 4 zanlı, çaldıkları malzemelerle yakalandı

30.08.2022 15:21
Elazığ'da suç makinesi 4 zanlı, çaldıkları malzemelerle yakalandı

Elazığ'da her biri hakkında birden fazla suç kaydı bulunan 4 kişi, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Elazığ'da her biri hakkında birden fazla suç kaydı bulunan 4 kişi, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün meydana gelen iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayı ile ilgili olarak durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 16 suç kaydı bulunan E.A., 22 suç kaydı bulunan F.G., 8 suç kaydı bulunan Ö.K. ve 2 suç kaydı bulunan H.İ. çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. Şüphelilerden E.A.'nın 24 Ağustosta iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçundan firari olarak arandığı tespit edildi.

Hırsızlık şüphelisi 4 zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

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İbadethaneden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı İbadethaneden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı Muslukları çalan 3 çocuk polis ekipleri tarafından yakalandı Muslukları çalan 3 çocuk polis ekipleri tarafından yakalandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da suç makinesi 4 zanlı, çaldıkları malzemelerle yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da suç makinesi 4 zanlı, çaldıkları malzemelerle yakalandı - Son Dakika
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