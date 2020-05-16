Elazığ'da heyelan anı kameraya saniye saniye yansıdı - Son Dakika

Elazığ'da heyelan anı kameraya saniye saniye yansıdı

ELAZIĞ - Elazığ- Keban yolunda meydana gelen heyelan anı bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. O anlarda koca kaya parçaları yola savruldu.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Keban karayolunun 35. kilometresinde Soğanlı köyü mevkiinde, heyelan meydana geldi.Heyelan nedeniyle kaya ve toprak parçaları yolu karşılıklı olarak gidiş gelişe kapattı. Jandarma ekiplerinin gelerek tedbir aldığı bölgede, yolun güvenlik şeridinden araçların geçişi sağlanırken, durumun yoldan geçenler tarafından Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerine bildirildiği öğrenildi. İlçeye 5 kilometre kala meydana gelen heyelan nedeniyle, sürücülerin son anda fark edip kontrollü geçtiği bölge de ekiplerin bugün çalışma yaparak çift taraflı yolu trafiğe açacağı bildirildi.

Öteyandan heyalan sırasında dev kaya parçalarının yola düşme anı ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.