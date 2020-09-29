Elazığ'da hibe destekli 500 koç kura ile sahibini buldu - Son Dakika

Elazığ'da hibe destekli 500 koç kura ile sahibini buldu

Elazığ'da yüzde 50 hibe desteğiyle 120 hayvan yetiştiricisine çekilen kura ile 500 adet koç verildi.

Elazığ'da yüzde 50 hibe desteğiyle 120 hayvan yetiştiricisine çekilen kura ile 500 adet koç verildi.

Kentte 'Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma' projesi kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Koyun Keçi Birliği tarafından merkeze bağlı Kozluk köyünde bulunan Teke ve Koç Geliştirme İşletmesinde koç kura çekme programı düzenlendi. Düzenlenen programda besicilere, kuradan çektikleri numara ve küpe numarasına göre yüzde 50 hibe destekli 500 adet Morkaraman ve Akkaraman damızlık koç verildi.

Hayata geçirdikleri proje ile sektördeki verimliliği artırmayı amaçladıklarını belirten İl Müdürü Turan Karahan, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yüzde 50 hibe ile desteklediğimiz yaklaşık 1 milyon TL maliyetli Elazığ İli Teke ve Koç Geliştirme Merkezindeyiz. Bu merkezi, ilimiz Koyun ve Keçi Birliği ile birlikte bakanlığın destekleriyle gerçekleştirdik. Bu yıl faaliyete girdi. 2020 yılında bakanlığın taahhüdü olan ve küçük baş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza 250 adete kadar her 50 için bir koç olacak şekilde toplamda her bir kişiye en fazla 5 koç alacakları şekilde bu geliştirme merkezinde elde edilen koçlardan yüzde 50 hibe ile destek sağlıyoruz. Bugün de 2020 yılı için planladığımız 500 adet koçun dağıtım törenini gerçekleştiriyoruz. Biraz önce kura çekimini yaptık. Vatandaşlarımız kendi eliyle kuralarını çektiler ve küpe numarasına göre kendisine düşen koçları kendilerine teslim edeceğiz. Akkaraman hem de Morkaraman ırkıyla ilgili çok ciddi bir kapasiteye sahibiz. Bizler de teşkilat ve bakanlık olarak bu sektörün daha da gelişmesi, ileriye gitmesi ve özellikle de bu merkezle birlikte daha kaliteli, verimi yüksek olan hayvan ırkları ile çalışmaları sağlamak üzere bu projeyi hayata geçirdik. Dağıttığımız koçlarla birlikte sektörde verimliliği bir kat daha arttırmış olacağız" dedi.

Yaklaşık bir yıl önce yüzde 50 hibe desteği ile Teke ve Koç Geliştirme Merkezini kurduklarını anımsatan Birlik Başkanı Mahmut Sezer, "Çok şükür, bugün de koç dağıtımımızı başlattık. Morkaraman ve Akkaraman hayvanlarımızı dağıtacağız. İnşallah, Elazığ ve ülke ekonomisine katkısı olur ve hayırlara vesile olur. Burada kaliteli koçlarımızı yetiştireceğiz. Burada yetiştirdiklerimizi de çiftçilerimize yüzde 50 hibe desteği ile dağıtacağız. Bu proje, Türkiye'de sadece beş ilde yapılıyor ve Elazığ'da bu iller arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

25 yıldır hayvancılıkla uğraştıklarını dile getiren vatandaşlardan Gökhan Akpolat ise "Bugün burada toplanma nedenimiz belli. Üretimimizin daha kaliteli olması açısından burada kura yoluyla bizlere damızlık koçlar verilecek. Buradan, bu güzel projeyi ilimize kazandıranlara çok teşekkür ederiz"şeklinde konuştu.

Verilen hibe desteği ile sağlanan imkanlardan dolayı duydukları memnuniyetleri dile getiren vatandaşlardan Cevdet Üzüm de, katkı sağlayan herkese teşekkür etti. - ELAZIĞ

Elazığ'da hibe destekli 500 koç kura ile sahibini buldu
Elazığ'da hibe destekli 500 koç kura ile sahibini buldu
Elazığ'da hibe destekli 500 koç kura ile sahibini buldu
Elazığ'da hibe destekli 500 koç kura ile sahibini buldu
Elazığ'da hibe destekli 500 koç kura ile sahibini buldu
Elazığ'da hibe destekli 500 koç kura ile sahibini buldu
Elazığ'da hibe destekli 500 koç kura ile sahibini buldu
Elazığ'da hibe destekli 500 koç kura ile sahibini buldu
Elazığ'da hibe destekli 500 koç kura ile sahibini buldu
Elazığ'da hibe destekli 500 koç kura ile sahibini buldu
Elazığ'da hibe destekli 500 koç kura ile sahibini buldu
Elazığ'da hibe destekli 500 koç kura ile sahibini buldu
Elazığ'da hibe destekli 500 koç kura ile sahibini buldu
Elazığ'da hibe destekli 500 koç kura ile sahibini buldu

Damızlık, Elazığ, Kozluk, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da hibe destekli 500 koç kura ile sahibini buldu - Son Dakika Ekonomi

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