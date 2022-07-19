Elazığ'da hırsız, çaldığı televizyonu el arabasıyla götürdü - Son Dakika
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Elazığ'da hırsız, çaldığı televizyonu el arabasıyla götürdü

19.07.2022 00:33
Elazığ'da hırsız, çaldığı televizyonu el arabasıyla götürdü

Elazığ'da bir hırsız, çaldığı televizyonu el arabasıyla götürdü.

Elazığ'da bir hırsız, çaldığı televizyonu el arabasıyla götürdü. Hırsızın rahat tavırları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde balkonda oturan bir vatandaş, hırsızın bir binaya girerek televizyon çaldığını fark etti. Durumu ekiplere bildiren vatandaş, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntüde, vatandaşın televizyonu el arabasına yükleyip rahat hareketlerle olay yerinden ayrıldığı görüldü. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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Elazığ'da hırsız çaldığı televizyonu el arabasıyla böyle götürdü Elazığ'da hırsız çaldığı televizyonu el arabasıyla böyle götürdü ÇALDIĞI TELEVİZYONU NAYLONLA GİZLEYİP, EL ARABASIYLA TAŞIDI ÇALDIĞI TELEVİZYONU NAYLONLA GİZLEYİP, EL ARABASIYLA TAŞIDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da hırsız, çaldığı televizyonu el arabasıyla götürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da hırsız, çaldığı televizyonu el arabasıyla götürdü - Son Dakika
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