Elazığ'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Elazığ'da bir büfeden hırsızlık yapılması anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Elazığ'da bir büfeden hırsızlık yapılması anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Yeni Mahallede Mehmet Zülfü Acar'a ait büfeden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntüde, tavanı delerek büfeye giren zanlının, 250 sigara paketini çalması yer alıyor.



Büfe sahibi Acar'ın durumu bildirmesi üzerine polis ekiplerince zanlı yakalandı.



Büfeyi 4 yıldır işlettiğini belirten Acar, "Olay günü dükkanı açtım. Hırsızlık olduğunu fark ettim. Hemen polise durumu bildirdim. Güvenlik kamerası görüntüsünü aldılar. Hırsız yakalandı." dedi.

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