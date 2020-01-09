Elazığ'da hırsızlık gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da hırsızlık gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da hırsızlık gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı

7 saat önce

Elazığ'da, bir ikametten kangal cinsi köpek ile bir iş yerinden 2 televizyon çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da hırsızlık gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da, bir ikametten kangal cinsi köpek ile bir iş yerinden 2 televizyon çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir ikametten kangal cinsi köpek ile bir iş yerinden 2 televizyon çalınması olayının fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.


Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, söz konusu hırsızlık olaylarını O.B'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.


Operasyonla gözaltına alınan O.B'nin 3'ü hırsızlıktan 18 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Portakal bahçesine dayısını kontrole giden yeğen, üzerinde 2 köpek olan parçalanmış cesediyle karşılaştı
Atatürk'ün sohbet ettiği o küçük kız, 90 yaşında hayatını kaybetti Kar yağışının esir aldığı kentte, arızalı bulaşık makinesi kızakla taşındı Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor

Son Dakika Haberleri
20:48 Gaziantep'de Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi - Son Dakika
20:48 Lübnan Zeytune Araştırma Merkezi: Türkiye, Filistin davasını desteklemede olumlu rol oynuyor - Son Dakika
20:46 460 tarihi sikkeyi satmak isteyen iki şüpheli yakalandı - Son Dakika
20:46 Spor demir grup sivasspor - waldhof mannheim 2-2 - Son Dakika
20:46 İzmir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:05 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 20:52:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da hırsızlık gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]