Hırsızlık için girdikleri iş yerinde suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Hırsızlık için girdikleri iş yerinde suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

07.08.2022 13:57
Hırsızlık için girdikleri iş yerinde suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da hırsızlık için bir iş yerine giren ve polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alınan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da hırsızlık için bir iş yerine giren ve polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alınan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 04: 00 sıralarında meydana gelen işyerinden hırsızlık olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen E.Ş. (22) ve S.B. (37) bakır kabloları toplamış vaziyette, çaldıkları 2 adet tespih ve 1 adet siyah kordonlu kol saati ile suçüstü yapılarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin üzerinden çıkan 2 adet tespih ve 1 adet saatin ekipler tarafından sahibine teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık için girdikleri iş yerinde suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızlık için girdikleri iş yerinde suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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