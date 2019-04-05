Elazığ'da Hırsızlık İddiası

Elazığ'da, ikametlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da, ikametlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.





Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bulunan iki ikametten televizyon çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.





Yapılan çalışma kapsamda çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı.





Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bulunan çalıntı televizyonlardan biri sahibine teslim edildi.





Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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