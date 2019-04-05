Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Hırsızlık İddiası

Elazığ'da Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Elazığ'da, ikametlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da Hırsızlık İddiası, System.String[]
Elazığ'da, ikametlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bulunan iki ikametten televizyon çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Yapılan çalışma kapsamda çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı.


Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bulunan çalıntı televizyonlardan biri sahibine teslim edildi.


Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:23 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel
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