Elazığ'da hırsızlık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da hırsızlık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

21.03.2021 12:11
Elazığ'da hırsızlık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı, System.String[]

Elazığ'da iki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da iki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet yürüten bir fabrikadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada adresleri belirlenen şüpheliler H.D, Y.İ. ve O.O. düzenlenen operasyonda çaldıkları malzemelerle yakalandı.

TOKİ şantiyesinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili de çalışma gerçekleştiren ekipler, şüpheliler M.T, A.Ç. ve H.Ç'nin çaldıkları malzemelerle Diyarbakır'a gittiğini tespit etti.

Ekipler düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Organize Sanayi Bölgesi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da hırsızlık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MHP'li Yönter'den Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili paylaşım: Genel Başkanımızın çağrısı karşılık buldu Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti Son Dakika! Şentop'tan Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum: Hiç kimse Meclis'i hukuk dışı propagandanın parçası kılamaz Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü
HDP'den, savcılığın 'terör sloganı atıldı' açıklamasına videolu yanıt: Yalan HDP'den, savcılığın 'terör sloganı atıldı' açıklamasına videolu yanıt: Yalan         
11:58
Genç kızı feci şekilde darbeden avukatın pişkinliği pes dedirtti: Pide yaptırıp geleyim mi? Genç kızı feci şekilde darbeden avukatın pişkinliği pes dedirtti: Pide yaptırıp geleyim mi?         
11:25
Rusya'da ders niteliğinde şaka! Dayağı görenler hemen maskelerini taktı Rusya'da ders niteliğinde şaka! Dayağı görenler hemen maskelerini taktı         
10:24
Bu iki mahalle sanki Samsun'da değil! Tek bir vaka yok, davetsiz misafir kabul edilmiyor Bu iki mahalle sanki Samsun'da değil! Tek bir vaka yok, davetsiz misafir kabul edilmiyor         
10:06
Samsunspor'u 2-0 yenen Giresunspor kafilesine taşlı saldırı! Otobüsün camları kırıldı, kaptan yaralandı Samsunspor'u 2-0 yenen Giresunspor kafilesine taşlı saldırı! Otobüsün camları kırıldı, kaptan yaralandı         
09:19
Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı         
08:09
Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti         
23:45
Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
21:11
Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi         
18:51
Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor         
18:06
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir         
15:20
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri         
13:23
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 12:21:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da hırsızlık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei