Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Hırsızlık Operasyonu

Elazığ'da Hırsızlık Operasyonu

40 dakika önce

Elazığ'da hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı.

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Elazığ'da hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 15 gün önce merkezdeki bir büfeye giren bir şüpheli, televizyon, kamera, 410 paket sigara ve kasada 30 lira çaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmada hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli H.G'yi yakaladı.

Emniyetteki ifadesinin ardından H.G, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:14 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
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