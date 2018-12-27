Elazığ'da Hırsızlık Operasyonu

Elazığ'da hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı.

Elazığ'da hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 15 gün önce merkezdeki bir büfeye giren bir şüpheli, televizyon, kamera, 410 paket sigara ve kasada 30 lira çaldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmada hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli H.G'yi yakaladı.



Emniyetteki ifadesinin ardından H.G, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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