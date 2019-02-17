Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Hırsızlık Operasyonu

Elazığ'da Hırsızlık Operasyonu

42 dakika önce

Elazığ'da 3 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

Elazığ'da Hırsızlık Operasyonu, System.String[]
Elazığ'da 3 otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde park halinde bulunan 3 otomobilin farklı tarihlerde camı kırılarak içerisinden 10 bin lira ile 3 altın kolyenin çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucunda tespit edilen şüpheli A.B, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından A.B, "Mala zarar verme" ve "Nitelikli hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:46 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel
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