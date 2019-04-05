Elazığ'da Hırsızlık Operasyonu: 5 Gözaltı
1 saat önce
Elazığ'da polisin ev hırsızlarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ
'da polisin ev hırsızlarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde farklı tarihlerde 2 ayrı evde televizyon hırsızlığı meydana geldi.Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı birimler,şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheliler tespit edilerek operasyon yapıldı.Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan televizyonlardan biri de bulundu.
Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:56 Kaynak: İHA
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