Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Hırsızlık Operasyonu: 5 Gözaltı

Elazığ'da Hırsızlık Operasyonu: 5 Gözaltı

1 saat önce

Elazığ'da polisin ev hırsızlarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da Hırsızlık Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
Elazığ'da polisin ev hırsızlarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde farklı tarihlerde 2 ayrı evde televizyon hırsızlığı meydana geldi.Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler,şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheliler tespit edilerek operasyon yapıldı.Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan televizyonlardan biri de bulundu.

Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:56 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa
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