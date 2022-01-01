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Elazığ'da hırsızlık suçlamasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da hırsızlık suçlamasıyla 2 zanlı tutuklandı

01.01.2022 12:04
Elazığ'da hırsızlık suçlamasıyla 2 zanlı tutuklandı

Elazığ'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 9 televizyon ile kayıt cihazı ve bilgisayar monitörünün çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T. ve M.C.Y'yi operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Elazığ'da hırsızlık suçlamasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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