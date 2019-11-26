Son Dakika Haberleri: Elazığ'da hırsızlık suçundan 2 şüpheli tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da hırsızlık suçundan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da hırsızlık suçundan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da bulunan olimpik yüzme havuzundaki kıyafet dolaplarından çok sayıda hırsızlık yaptığı belirlen 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da hırsızlık suçundan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da bulunan olimpik yüzme havuzundaki kıyafet dolaplarından çok sayıda hırsızlık yaptığı belirlen 2 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Abdullah Paşa Mahallesi'nde bulunan Olimpik yüzme havuzunda bulunan soyunma kabinlerinin içindeki kilitli dolaplar açılarak hırsızlık meydana geldi. Bunun üzerine durum polise bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptığı çalışmada dolaptan 2 adet cep telefonunu çalan şüphelinin B.Y. olduğunu belirledi. Şüpheli B.Y. ile onunla birlikte hareket eden 1 şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin havuzdan daha önce de 6 kez aynı yöntemle hırsızlık yaptığı, 3 adet cep telefonu, 1 adet kol saati ve bir miktar para çaldığı ortaya çıktı.


Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan 2 şüphelide tutuklandı. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:42 Kaynak: İHA
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