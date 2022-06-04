Elazığ'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı

04.06.2022 11:11
Elazığ'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 ayrı suçtan aranan hırsız saklandığı yerde yakalandı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 ayrı suçtan aranan hırsız saklandığı yerde yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan bir şüphelinin saklandığı yeri tespit etti. Tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığında ifadesi tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak gözaltına alındı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika
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