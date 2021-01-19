Elazığ'da hırsızlık suçundan gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da hırsızlık suçundan gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

19.01.2021 20:15
Elazığ'da hırsızlık suçundan gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da bir evden çeşitli ev eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Elazığ'da bir evden çeşitli ev eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent merkezindeki bir ikametten çeşitli ev eşyasının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren 3 şüphelinin çaldıkları eşyaları bir araca yükleyerek olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti.

Ekipler, kimliklerini belirledikleri A.A, E.D. ve S.D'yi bulundukları adreslerde, operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan soruşturmada, A.A'nın 48, E.D'nin 16 ve S.D'nin 11 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da hırsızlık suçundan gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika


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