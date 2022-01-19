6 farklı ikamete giren hırsızlardan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da, il dışından gelen ve 6 farklı ikamette hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler, polisin titiz çalışması sonucunda yapılan kovalamacanın ardından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan 6 evden farklı tarihlerde hırsızlık ihbarı aldı. Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde zanlıların il dışından geldikleri ve olaylarda kullandıkları araç tespit edildi. Söz konusu aracın sokak arasında görülmesi üzene çevrede ekipler hemen ikametleri kontrol etmeye başladı. Bu esnada bir evden televizyon çalan şahıs ile polisler karşı karşıya geldi. Polisi karşılarında gören zanlılar televizyonu bırakarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalaması sonucu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.T. (22), B.G. (29), A.P. (37) ve A.A. (29), İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.T., B.G. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.P. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ELAZIĞ