ELAZIĞ'da, girdikleri evlerden kombi çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı adreslerden 2 kombi çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin İ.G. ve Ş.Ç. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen 1 kombi ise sahibine teslim edildi.
Toplamda 13 suç kaydı bulunan İ.G. ve Ş.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:37 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika