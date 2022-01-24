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Elazığ'da hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

24.01.2022 13:35
Elazığ'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Elazığ'da bir evin bodrumun katından hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da bir evin bodrumun katından hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde bir evin bodrum katından birçok çeşit ve markada şarjlı matkap, bataryaları, taşlama aleti ile bir miktar elektrik kablosu çalındı. Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmada şüphelinin F.K. olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanan şüpheli, bugün İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

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Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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