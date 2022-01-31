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Elazığ'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

31.01.2022 15:44
Elazığ'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Elazığ'da bir iş yerinin deposundan elektrik malzemesi çalan ve yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da bir iş yerinin deposundan elektrik malzemesi çalan ve yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde bir iş yerinin deposundan elektrik malzemeleri çalındı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışmada, olayın şüphelisinin O.D. (31) olduğu tespit edildi.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan O.D., adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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