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Elazığ'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

09.02.2022 11:20
Elazığ'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Elazığ'da bir kurum ve iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da bir kurum ve iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir kamu kurumu içerisinde bulunan soyunma odalarından 1 adet laptop, bir iş yerindeki kumbaradan bir miktar para ile bir yemekhaneden çeşitli tür ve miktarlarda erzak malzemesi çalındı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelisinin N.T. olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 16 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Elazığ'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Elazığ'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Elazığ'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Laptop, Elazığ, Polis, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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