Elazığ'da Hırsızlık ve Kapkaç Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
1 saat önce
Elazığ'da 3 ayrı hırsızlık ile kapkaç olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı.
Elazığ
'da 3 ayrı hırsızlık ile kapkaç olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl merkezinde 3 ayrı evin bahçesinden bakır malzemeler, bir kişinin de cep telefonu kapkaç yapılarak çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayları gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında tespit edilen 3 şüpheli operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyette ifadeleri alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi,1'i ise serbest kaldı. - ELAZIĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:24 Kaynak: İHA
"Türkiye'nin Bütünlüğünü Bozuyor" Denilen Haritanın Arı Cinslerini Gösterdiği Ortaya Çıktı
Telefonları Çekmeyen Köylüler, Görüşme Yapabilmek İçin Her Gün Köyün En Yüksek Tepesine Çıkıyor
İstanbullu'ya Özel 'Ulaşım Asistanı' Geliyor
Hırsızların Seyyar Satıcı Yalanı Polisi Kandırmaya Yetmedi