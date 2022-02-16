ELAZIĞ'DA HIRSIZLIK YAPAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda konut inşaatından 600 kilo demir çalan 5 şüpheli gözaltına alınırken, 3 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbari çalışmalarda konut inşaatından demir hırsızlığı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ve ruhsatsız tabanca bulundurdukları öğrenilen şüphelilerin araçlarını takibe aldı. Şüphelilerin geçiş güzergahına önceden konuşlandırılan asayiş timi tarafından her iki araç durdurarak arama yapıldı. Aramada, kamyonetin kasa bölümünde 600 kilogram demir malzemesi bulundu. Otomobilde yapılan aramada ise 1 gram esrar ve kullanma aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 6 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.