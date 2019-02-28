Elazığ'da Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı
1 saat önce
Elazığ'da, bir fabrikadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.
Elazığ
'da, bir fabrikadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Elazığ Organize Sanayi Bölgesindeki bir mermer fabrikasından 30 bin lira değerinde malzeme çalınması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada çevredeki güvenlik kameralarından çalınan malzemelerin yüklendiği otomobilin plakasını belirleyen ekipler aracın kiralık olduğunu tespit etti.
Kiralama şirketiyle irtibata geçen ekipler, olayın şüphelisi A.Ç'yi kiraladığı aracı teslim ettiği esnada yakaladı.
Hırsızlıktan 4 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen A.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:31 Kaynak: AA
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