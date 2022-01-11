Elazığ'da bir otomobilin tamponu ile farlarını çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde park halindeki bir otomobilin tamponu ile farlarının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını V.Ö'nün (25) gerçekleştirdiğini tespit etti.
Hakkında 4 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen V.Ö, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adreste bulunan çalıntı malzemeler, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı - Son Dakika