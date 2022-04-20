Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi yakalandı

20.04.2022 12:16
Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi yakalandı

Elazığ'da bir köyden kangal cinsi köpek ve çapa motoru çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da bir köyden kangal cinsi köpek ve çapa motoru çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yenikonak köyünde Y.D'ye ait kangal cinsi köpek ile çapa motorunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın sonucunda olaya ilişkin 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramada bulunan çalıntı köpek ve çapa motoru sahibine teslim edildi.

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Elazığ'da çapa motoru ve kangal köpeği çalan şüpheliler yakalandı Elazığ'da çapa motoru ve kangal köpeği çalan şüpheliler yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Yenikonak, Elazığ, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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