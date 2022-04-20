Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da bir köyden kangal cinsi köpek ve çapa motoru çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yenikonak köyünde Y.D'ye ait kangal cinsi köpek ile çapa motorunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın sonucunda olaya ilişkin 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramada bulunan çalıntı köpek ve çapa motoru sahibine teslim edildi.