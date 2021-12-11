Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Zanlıların hırsızlık suçu başta olmak üzere 55 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Yapılan çalışma kapsamında adresleri belirlenen şüpheli U.A. (42), S.D. (28) ve E.K. (27) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde iki ikamet ve otodan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Elazığ 'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

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