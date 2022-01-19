Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da ikametten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kentte farklı tarihlerde kapı kilidi kırılarak 6 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlıkta kullanılan aracı belirledi. Yürütülen takibin ardından girdikleri evden bir televizyonla kaçmaya çalışan M.T. (22), B.G. (29), A.P. (37) ve A.A. (29) kovalamaca sonucu yakalandı.
Toplam 41 suç kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.T, B.G. ve A.A. tutuklandı, A.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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