Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, son 2 haftada çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Ekipler, 6 bin lira para, 2 motosiklet, bilgisayar, cep telefonu, 300 bin lira değerinde kablo ile bir mahallenin Türk Telekoma ait kabloları çalan şüphelilerin kimliği ve adreslerini tespit etti.

Operasyonla gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.