Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

04.08.2022 13:37

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde meydana gelen çeşitli hırsızlık olaylarının faillerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekiplerce hırsızlık şüphelisi A.Ç. ve O.A. çalıntı motosikletle yakalandı.

A.Ç. hakkında 34, O.A. hakkında ise 32 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüpheli A.Ç'nin ayrıca 3 suçtan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
ELAZIĞ'DA 66 SUÇTAN KAYDI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ ÇALINTI MOTOSİKLETLE YAKALANDI ELAZIĞ'DA 66 SUÇTAN KAYDI BULUNAN 2 ŞÜPHELİ ÇALINTI MOTOSİKLETLE YAKALANDI 66 suç kaydı bulunan 2 şüpheli, çalıntı motosiklet ile yakalandı 66 suç kaydı bulunan 2 şüpheli, çalıntı motosiklet ile yakalandı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 18:13:42. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement