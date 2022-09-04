Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli yakalandı

04.09.2022 19:52
Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde hırsızlık yapılan iki evde çalışma yaptı.

Yapılan çalışma kapsamında adresleri belirlenen şüpheli T.Y. (56) ve C.Ç. (50) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerden T.Y'nin 3, C.Ç'nin 12 suçtan kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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