Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde hırsızlık yapılan iki evde çalışma yaptı.
Yapılan çalışma kapsamında adresleri belirlenen şüpheli T.Y. (56) ve C.Ç. (50) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerden T.Y'nin 3, C.Ç'nin 12 suçtan kaydı bulunduğu tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika